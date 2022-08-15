Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В России проработают замену французских двигателей на SSJ-100

Глава ОАК Слюсарь сообщил о проработке замены французских двигателей на SSJ-100

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Российский самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) может получить российский двигатель ПД-8. В «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) прорабатывают замену российско-французских двигателей SaM-146 на самолетах SSJ-100. Об этом сообщил глава ОАК Юрий Слюсарь, передает «Интерфакс».

«Безусловно, в первую очередь наша задача — продлить летную годность (SSJ-100 — прим. «Ленты.ру») на максимально длительный срок», — сообщил Слюсарь на форуме «Армия-2022». По его словам, система послепродажного обслуживания SSJ-100 позволяет поддерживать летную годность самолетов.

«Вариант ремоторизации на новые двигатели тоже существует, мы ведем его проработку: общаемся с авиакомпаниями, с лизинговыми компаниями. Понятно, что это дополнительные затраты, которые нужно самортизировать», — добавил он.

Материалы по теме:
От Афганистана до Луганска. ВСУ впервые использовали американские HIMARS в Донбассе. Что известно об этом оружии США?
От Афганистана до Луганска.ВСУ впервые использовали американские HIMARS в Донбассе. Что известно об этом оружии США?
1 июля 2022
Белый лебедь. 35 лет назад в СССР создали один из лучших бомбардировщиков. Почему Ту-160 до сих пор актуален?
Белый лебедь.35 лет назад в СССР создали один из лучших бомбардировщиков. Почему Ту-160 до сих пор актуален?
4 августа 2022

Ранее Юрий Слюсарь сообщил, что первый полет импортозамещенного самолета Sukhoi Superjet 100 планируется в середине 2023 года.

В мае бывший гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация займется производством комплектующих для двигателей ПД-8 и ПД-14.

В марте в «Ростехе» допустили оперативное подключение российских компаний к ремонту Sukhoi Superjet 100.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Российский политик погиб при обстреле в ДНР
«Вкусно – и точка» раскрыла названия для «Биг Мака» и «Макфлурри»
МИД России поприветствовал нового посла Белоруссии
Российского мэра нарядили в костюм царя
Россиянка купила диплом юриста и более 15 лет проработала по нему в МВД
Инспектор по делам несовершеннолетних в российском городе избила детей
Россияне стали чаще интересоваться возможностью переезда в одну страну
Обсчитанный кассиром мужчина 22 года судился из-за 20 рупий и выиграл
Популярная пляжная страна продлит визы для туристов
Канадский хоккеист рассказал о реакции семьи на переезд в Россию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.