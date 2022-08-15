В России проработают замену французских двигателей на SSJ-100

Глава ОАК Слюсарь сообщил о проработке замены французских двигателей на SSJ-100

Российский самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) может получить российский двигатель ПД-8. В «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) прорабатывают замену российско-французских двигателей SaM-146 на самолетах SSJ-100. Об этом сообщил глава ОАК Юрий Слюсарь, передает «Интерфакс».

«Безусловно, в первую очередь наша задача — продлить летную годность (SSJ-100 — прим. «Ленты.ру») на максимально длительный срок», — сообщил Слюсарь на форуме «Армия-2022». По его словам, система послепродажного обслуживания SSJ-100 позволяет поддерживать летную годность самолетов.

«Вариант ремоторизации на новые двигатели тоже существует, мы ведем его проработку: общаемся с авиакомпаниями, с лизинговыми компаниями. Понятно, что это дополнительные затраты, которые нужно самортизировать», — добавил он.

Ранее Юрий Слюсарь сообщил, что первый полет импортозамещенного самолета Sukhoi Superjet 100 планируется в середине 2023 года.

В мае бывший гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация займется производством комплектующих для двигателей ПД-8 и ПД-14.

В марте в «Ростехе» допустили оперативное подключение российских компаний к ремонту Sukhoi Superjet 100.

