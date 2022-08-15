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Раскрыты сроки первого полета импортозамещенного Superjet

Глава ОАК сообщил, что первый полет импортозамещенного SSJ100 планируется в 2023 году

Фото: Alexander Sayganov / Globallookpress.com

Первый полет импортозамещенного самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) планируется в середине 2023 года. Такие сроки раскрыл глава «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) Юрий Слюсарь, пишет ТАСС.

Поставки рассчитывают начать к концу 2023 года, сообщил руководитель корпорации. В конце июля был готов фюзеляж воздушного судна, ОАК как разработчик лайнера готовила его к отправке.

По оценкам корпорации, стоимость замены иностранных комплектующих, на которые на данный момент приходится около 70 процентов всех компонентов SSJ100, составит около 50 миллиардов рублей. Сумма притом не учитывает двигатели.

Вопрос импортозамещения в гражданской авиации актуален на фоне отказа от сотрудничества с российскими авиакомпаниями мировых лидеров Airbus и Boeing, последовавшего за решением Москвы начать специальную военную операцию на Украине. Из-за санкций ограничена и возможность приобретать запчасти для имеющихся зарубежных самолетов.

На этом фоне, по данным «Известий», российские авиакомпании обращались в Минтранс с просьбой узаконить процедуру так называемой каннибализации самолетов — снятия исправных запчастей с одних машин для перестановки их на другие. О том, что такая практика уже существует, ранее сообщало агентство Reuters.

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Платон Щукин
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