В Госдуме назвали три шага для обеспечения безопасности Украины

Шеремет: безопасность Украине обеспечат нейтральность, смена власти и идеологии

Безопасность Украины может быть обеспечена при выполнении Киевом трех условий. Об этом заявил РИА Новости депутат Госдумы Михаил Шеремет.

По его словам, для ухода из-под «кинжального огня» Киеву необходимо отказаться от русофобской идеологии. Вторым шагом на пути обеспечения безопасности Украины стало бы закрепление за этой страной нейтрального статуса, продолжил парламентарий. Третьей составляющей депутат назвал «свержение и осуждение киевского нацистского режима, утопившего страну в крови».

Украинские власти заблуждаются, если они надеются на «полностью дискредитирующее себя (…) натовское оружие», подчеркнул Шеремет.

Ранее глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен допустил вступление Украины в НАТО при условии отказа Киева от части территорий. На Украине назвали подобные заявления недопустимыми. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал высказанную в НАТО идею любопытной, отметив, что при следовании обозначенному Йенссеном принципу Украине пришлось бы отказаться от всей своей территории.

