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19:16, 16 августа 2023Мир

Белый дом оценил идею обмена территорий Украины на членство в НАТО

Белый дом опроверг идеи о вступлении Украины в НАТО в обмен на территории

Фото: Julia Nikhinson / Reuters

Белый дом оценил идею об обмене территорий Украины на членство в НАТО. По данным ТАСС, США опровергают сообщения об обсуждении подобных инициатив.

С соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. «Это не так. Это не соответствует действительности», — заявил пресс-секретарь.

Ранее в НАТО допустили обмен территорий Украины на членство в альянсе. Глава офиса генсека альянса Стиан Йенссен предположил, что отказ Украины от части своих территорий в пользу России в обмен на членство в НАТО действительно может привести к окончанию военного конфликта.

На Украине заявление вызвало негативную реакцию. Глава офиса президента республики Михаил Подоляк заявил, что Киев не станет разменивать территории на членство в НАТО.

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    Максим Габриелян
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