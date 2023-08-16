Белый дом оценил идею обмена территорий Украины на членство в НАТО

Белый дом опроверг идеи о вступлении Украины в НАТО в обмен на территории

Белый дом оценил идею об обмене территорий Украины на членство в НАТО. По данным ТАСС, США опровергают сообщения об обсуждении подобных инициатив.

С соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. «Это не так. Это не соответствует действительности», — заявил пресс-секретарь.

Ранее в НАТО допустили обмен территорий Украины на членство в альянсе. Глава офиса генсека альянса Стиан Йенссен предположил, что отказ Украины от части своих территорий в пользу России в обмен на членство в НАТО действительно может привести к окончанию военного конфликта.

На Украине заявление вызвало негативную реакцию. Глава офиса президента республики Михаил Подоляк заявил, что Киев не станет разменивать территории на членство в НАТО.