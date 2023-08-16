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19:14, 16 августа 2023Ценности

Александр Васильев раскрыл способы подобрать одежду подходящего цвета

Васильев посоветовал подобрать подходящую по цвету одежду с помощью украшений

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российский и французский историк моды, искусствовед и театральный художник Александр Васильев раскрыл способы подобрать одежду подходящего цвета. Соответствующая информация появилась в его Telegram-канале.

В первую очередь, по заявлению эксперта, помогут определиться с оттенками ткань или бумага теплых и холодных цветов. Так, он порекомендовал поставить зеркало напротив окна и прикладывать выбранный предмет к лицу без макияжа. Историк моды пояснил, что данный метод позволит отобрать выигрышные для человека тона в предметах гардероба.

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Помимо этого, Васильев посоветовал сравнить свой внешний вид с золотыми и серебряными украшениями. По словам специалиста, стоит надеть на руку изделия разных металлов и положить ее на лист белой бумаги.

«Не только цвет одежды может украсить или испортить весь образ! Но и цвет волос, макияж и даже лак на ногтях играет большую роль!» — уточнил он.

Ранее в августе Александр Васильев назвал визуально прибавляющий лишний вес цвет одежды. По словам эксперта, данный эффект имеют наряды красного цвета. В свою очередь, чтобы избежать указанного зрительного искажения и отвлечь внимание от пышных форм, он посоветовал сочетать упомянутый оттенок с другими.

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    Екатерина Ештокина
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