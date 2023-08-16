Озвучена опасность психического заболевания при беременности

Риск ранних родов увеличивался на 50 процентов у женщин с ментальными болезнями

Ученые из Университета Эксетера, Королевского колледжа Лондона, Лондонской школы гигиены и тропической медицины и Университета Ливерпуля озвучили опасность беременности при психическом заболевании. Согласно исследованию, опубликованному в журнале The Lancet Psychiatry, у женщин с ментальными расстройствами риск преждевременных родов на 50 процентов выше.

В ходе работы команда проанализировала данные более чем двух миллионов беременных женщин, родивших одного ребенка в период с 2014 по 2018 год. Около 150 тысяч пациенток (7,3 процента) хотя бы раз обращались в психиатрические службы за семь лет до беременности.

Результаты показали, что женщины, госпитализированные в психиатрическую больницу, и женщины, которые обращались по поводу своего расстройства незадолго до беременности, подвергались самому высокому риску осложнений, связанных с родами.

В частности, у каждой десятой женщины, которая пользовалась услугами психиатрической службы до беременности, произошли преждевременные роды. Для сравнения, у тех, у кого было более крепкое ментальное здоровье, такой риск был на 50 процентов ниже (каждая 15-я женщина).

Исследователи также обнаружили, что женщины, которые пользовались услугами медиков, связанными с сохранением ментального здоровья, сталкивались с более высоким риском рождения ребенка с малым весом, увеличившись с 65 на 1000 родов у женщин, которые не обращались к врачам, до 75 на 1000 родов у женщин, которые обращались.