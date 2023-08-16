Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:44, 16 августа 2023Наука и техника

Озвучена опасность психического заболевания при беременности

Риск ранних родов увеличивался на 50 процентов у женщин с ментальными болезнями

Фото: Unsplash

Ученые из Университета Эксетера, Королевского колледжа Лондона, Лондонской школы гигиены и тропической медицины и Университета Ливерпуля озвучили опасность беременности при психическом заболевании. Согласно исследованию, опубликованному в журнале The Lancet Psychiatry, у женщин с ментальными расстройствами риск преждевременных родов на 50 процентов выше.

В ходе работы команда проанализировала данные более чем двух миллионов беременных женщин, родивших одного ребенка в период с 2014 по 2018 год. Около 150 тысяч пациенток (7,3 процента) хотя бы раз обращались в психиатрические службы за семь лет до беременности.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

Результаты показали, что женщины, госпитализированные в психиатрическую больницу, и женщины, которые обращались по поводу своего расстройства незадолго до беременности, подвергались самому высокому риску осложнений, связанных с родами.

В частности, у каждой десятой женщины, которая пользовалась услугами психиатрической службы до беременности, произошли преждевременные роды. Для сравнения, у тех, у кого было более крепкое ментальное здоровье, такой риск был на 50 процентов ниже (каждая 15-я женщина).

Исследователи также обнаружили, что женщины, которые пользовались услугами медиков, связанными с сохранением ментального здоровья, сталкивались с более высоким риском рождения ребенка с малым весом, увеличившись с 65 на 1000 родов у женщин, которые не обращались к врачам, до 75 на 1000 родов у женщин, которые обращались.

Что думаешь? Оцени!
    Елена Апазиди
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ ликвидировала четырех украинских диверсантов в ходе боя в Брянской области

    Стало известно об угрозе срыва перехода Захаряна в «Реал Сосьедад»

    Поймана совершившая 21 ограбление медведица-рецидивистка

    Аксенов рассказал о будущем крымских «ждунов» ВСУ

    В Нигере началась подготовка к военной интервенции

    Строительству загородных домов в России предрекли подорожание

    В Белоруссии собрались выпускать легкие гражданские самолеты вместе с Россией

    Дизайнер назвала россиянам визуально омолаживающую одежду

    Вдову Градского во второй раз ограбили в Подмосковье

    Последствия боя ФСБ с украинскими диверсантами попали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости