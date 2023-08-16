AP: в Алжире запретили показ фильма «Барби»

В Алжире решили запретить показ фильма «Барби» режиссера Греты Гервиг спустя месяц после премьеры. Об этом сообщает Associated Press.

Сообщается, что Министерство культуры и искусств Алжира уведомило кинотеатры «немедленно» снять фильм с проката. Причины такого решения не уточняются.

Ранее стало известно, что в Ливане и Кувейте захотели запретить фильм «Барби» из-за пропаганды гомосексуализма.

До этого сообщалось, что картина Греты Гервиг собрала более миллиарда долларов в мировом прокате.

Идея проекта «Барби» зародилась в 2014 году, когда компания Mattel начала сотрудничество с кинокомпанией Sony. Режиссером картины выступила Грета Гервиг, ранее работавшая над «Маленькими женщинами» и «Леди Берд». Мировая премьера проекта состоялась 21 июля. Главные роли исполнили Марго Робби и Райан Гослинг.