Inside the Games: Сергей Бубка покинет должность вице-президента World Athletics

Олимпийский чемпион и многократный чемпион мира в прыжках с шестом Сергей Бубка покинет World Athletics. Об этом сообщает Inside the Games.

Бубка не выставил свою кандидатуру на переизбрание в должности первого вице-президента. Он занимал этот пост с 2015 года. С 2001 года украинец также входил в управляющий совет организации.

Осенью 2022 года Бубка покинул должность президента Национального олимпийского комитета (НОК) Украины из-за связи с Россией. Однако его не стали лишать членства в организации, которую он возглавлял с 2005 года.

Бубка — олимпийский чемпион и шестикратный победитель мировых первенств в составе сборных СССР и Украины. В 2013 году он боролся за пост президента Международного олимпийского комитета, но проиграл выборы немцу Томасу Баху.