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22:07, 12 июля 2023Спорт

На Украине вынесли решение по наказанию для Сергея Бубки из-за России

На Украине выступили против лишения Сергея Бубки членства в НОК из-за связей с Россией

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Член Национального олимпийского комитета (НОК) Украины скелетонист Владислав Гераскевич в своем Telegram-канале рассказал о вынесенном решении по наказанию для бывшего прыгуна с шестом и президента НОК Сергея Бубки из-за связей с Россией.

Гераскевич заявил, что за лишение Бубки членства в НОК проголосовал только он сам. Остальные участники заседания воздержались или были против. Гераскевич также сообщил, что комиссия спортсменов НОК Украины назвала расследование в отношении Бубки работой российских спецслужб, которые всегда были против прыгуна.

11 июля Гераскевич заявил, что инициировал заседание комиссии атлетов НОК Украины, на котором будет обсуждаться лишение Бубки членства в НОК страны, а также лишение его почетного звания Героя Украины и других госнаград. Причиной стало расследование, в котором говорилось, что семья спортсмена ведет бизнес на территории ДНР.

Бубка — олимпийский чемпион и шестикратный победитель мировых первенств в составе сборных СССР и Украины. В 2013 году он боролся за пост президента Международного олимпийского комитета, но проиграл выборы немцу Томасу Баху.

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    Анастасия Борисова
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