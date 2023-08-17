Россиянка побывала в Абхазии и описала курорт словами «реально страшно»

Блогер «Дзена» Нефедова рассказала о плохом состоянии жилых домов в Абхазии

Россиянка Мария Нефедова побывала в Абхазии с семьей и рассказала о плохом состоянии жилых домов на популярном курорте. Своим опытом блогер поделилась на платформе «Дзен».

По словам туристки, она была морально готова к мусору и неухоженности Абхазии, но не подозревала, что в дома заходить будет «реально страшно». «Нас ждал фасад с заплатками, ступеньки в дырочку, а лестничные клетки — это вообще отдельная история», — написала Нефедова.

Туристка обратила внимание, что вместо окон в подъездах абхазских домов отверстия без стекол, что небезопасно для детей. Хотя из-за этого на лестницах не жарко и практически не пахнет, добавила автор.

При этом россиянка отметила широкие лестничные пролеты и просторные тамбуры. А в самой квартире, по ее словам, было идеально чисто. «Жильцы вроде как стараются привести в порядок то, что могут», — заключила туристка.

По словам Нефедовой, аренда квартир в Абхазии обходится не дешевле, чем в Сочи. Съем квартиры с новым ремонтом в доме, который снаружи казался аварийным, стоил 6,5 тысячи рублей в сутки.

Ранее другая россиянка раскритиковала Абхазию за невкусную еду и дорогой отдых. Она описала поездку фразой «больше туда ни ногой».

