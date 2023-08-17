ЦСКА договорился о трансфере Зайнутдинова в «Бешикташ»

В ЦСКА заявили, что достигли договоренности о переходе Зайнутдинова в «Бешикташ»

Московский ЦСКА договорился о трансфере казахстанского полузащитника Бактиера Зайнутдинова в турецкий «Бешикташ». Об этом в своем Telegram-канале рассказал директор по коммуникациям красно-синих Кирилл Брейдо.

«Клуб пошел навстречу Бахе, и уже сегодня он отправился на медобследование в Стамбул. Баха попрощался с командой на базе, а затем приехал на стадион попрощаться с сотрудниками офиса», — заявил Брейдо.

Об интересе «Бешикташа» к Зайнутдинову в ЦСКА сообщили 14 августа. При этом главный тренер армейцев Владимир Федотов отметил, что хавбек нужен и московской команде из-за серьезного графика матчей.

Зайнутдинов выступает за ЦСКА с 2020 года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги 25-летний полузащитник провел три матча, в которых не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в шесть миллионов евро.