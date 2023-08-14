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00:45, 14 августа 2023Спорт

Турецкий клуб заинтересовался игроком ЦСКА

В ЦСКА заявили, что ведут переговоры с «Бешикташем» о трансфере Зайнутдинова
Бахтиера Зайнутдинов

Бахтиера Зайнутдинов. Фото: Ступников Александр / spartak.com / Globallookpress.com

Турецкий клуб «Бешикташ» заинтересовался игроком ЦСКА Бактиером Зайнутдиновым. Об этом ТАСС рассказал главный тренер армейцев Владимир Федотов.

«Не будем скрывать, разговоры о переходе Зайнутдинова в "Бешикташ" ведутся», - заявил Федотов. Он добавил, что казахстанский полузащитник нужен и московской команде из-за серьезного графика матчей.

Зайнутдинов выступает за ЦСКА с 2020 года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) 25-летний полузащитник провел три матча, в которых не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в шесть миллионов евро.

13 августа ЦСКА обыграл «Сочи» в матче четвертого тура РПЛ. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3:1. Зайнутдинов пропустил матч из-за микротравмы.

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    Дарья Коршунова
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