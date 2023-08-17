В России озвучили возможные темы встречи Путина и Эрдогана

Сенатор Карасин назвал украинский кризис одной из тем встречи Путина и Эрдогана

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин перечислил возможные темы предстоящей встречи президента России Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Одним из таких вопросов в беседе с «Лентой.ру» он назвал украинский кризис.

Сенатор убежден, что у лидеры России и Турции обсудят большое количество важнейших проблем.

«Это и состояние общемировых дел — я имею в виду наступление на здравый смысл и логику международных отношений со стороны Вашингтона, да и вообще коллективного Запада. Это и желание людей из обеих стран развиваться в многополярном, спокойном мире. И в более предметном плане — ситуация вокруг кризиса на Украине», — перечислил Карасин.

Украинский кризис включает в себя, по словам политика, много вопросов и глобальных, и сиюминутных, которые могут обсудить лидеры двух стран.

«Это и использование кассетных боеприпасов. Это и режим Черного моря, и так называемая зерновая сделка. Да и вообще ситуация вокруг украинского кризиса уже многим государствам начинает слегка надоедать», — заявил он.

Запросы украинцев растут, поведение их становится малоприличным в международном плане, а что делать дальше с режимом [президента Украины Владимира] Зеленского и ситуацией на Украине — открытый вопрос Григорий Карасин председатель комитета Совета Федерации по международным делам

«Наверняка будут обсуждать и двусторонние наши дела, начиная с политического взаимодействия на международной арене, заканчивая экономикой: строительство атомной электростанции, торговля, гуманитарные контакты, туризм. Это все очень важные вещи», — отметил сенатор.

По мнению Карасина, предстоящая встреча Путина и Эрдогана будет важной, и ее долго будут изучать внешние обозреватели.

14 августа турецкая газета Milliyet со ссылкой на осведомленный источник анонсировала визит президента России в ближайшие дни.

Ранее Эрдоган выразил желание добиться возобновления зерновой сделки. По его словам, Турция взяла на себя роль ключевой страны для разрешения российско-украинского конфликта.