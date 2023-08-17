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12:55, 17 августа 2023Бывший СССР

На Украине сообщили об участии членов «Азова» в боевых действиях

Нацгвардия Украины: члены «Азова» полноценно участвуют в боевых действиях

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP

Члены бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) полноценно принимают участие в боевых действиях. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) директора департамента планирования применения Национальной гвардии Украины Николай Уршалович, его цитирует Military Media Center в Telegram.

«Легендарная бригада специального назначения "Азов" восстановилась и начала выполнение боевых задач в районе Серебрянского лесничества», — заявил он, добавив, что бойцы бригады удерживают занимаемые рубежи.

О том, что члены «Азова» вскоре могут вернуться на фронт, ранее говорил командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко.

В начале июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возвращении в страну ряда военных, среди которых также были экс-командиры «Азова». В сентябре 2022-го их обменяли на российских военнослужащих, по условиям договора они находились в Турции.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что России не было заранее известно о передаче бойцов Украине. Он также отмечал, что, согласно договоренностям, эти военные должны были находиться в Турции до завершения украинского конфликта.

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    Варвара Кошечкина
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