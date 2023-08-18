«Ахмат» объявил о назначении Мирослава Ромащенко на пост главного тренера

Грозненский клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» объявил имя нового главного тренера. О назначении на пост сообщается в Telegram-канале команды.

Клуб возглавил Мирослав Ромащенко. Контракт с 49-летним специалистом рассчитан на три года. «Мы рады приветствовать в Грозном Мирослава Юрьевича и его помощников. Желаем удачи и побед!» — говорится в сообщении команды.

Ранее Ромащенко уже работал в грозненском клубе. С октября 2011 по май 2013 года он был ассистентом главного тренера команды Станислава Черчесова.

15 августа «Ахмат» объявил об увольнении главного тренера Сергея Ташуева. Соглашение было расторгнуто по соглашению сторон.