«Ахмат» уволил главного тренера

«Ахмат» объявил об увольнении главного тренера Ташуева после пяти поражений

«Ахмат» объявил об увольнении главного тренера Сергея Ташуева. Об этом клуб сообщил в своем Telegram-канале.

Контракт расторгнут по соглашению сторон. Под руководством специалиста в сезоне-2023/2024 команда провела шесть матчей, в которых потерпела пять поражений и одержала одну победу (со счетом 2:1 над «Сочи»). Пост Ташуева временно займет Иса Байтиев, возглавляющий молодежную команду. Это первая отставка тренера в сезоне в Российской премьер-лиге (РПЛ).

14 августа «Ахмат» уступил на выезде «Пари Нижний Новгород» со счетом 0:2. На данный момент клуб из Грозного располагается на 11-й строчке турнирной таблицы РПЛ с тремя очками в активе.

Ташуев подписал контракт с «Ахматом» в сентябре 2022 года. В сезоне-2022/2023 команда заняла пятое итоговое место в таблице чемпионата России. Специалист также известен по работе в «Анжи» и «Краснодаре».