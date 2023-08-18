Похудевшая на 142 килограмма блогер вновь набрала вес из-за болезни

Сбросившая 142 килограмма блогер Лекси Рид набрала 50 килограммов из-за болезни

32-летняя фитнес-блогер Лекси Рид из американского штата Индиана, которая похудела на 142 килограмма, заболела редкой болезнью и вновь борется с лишним весом. Об этом пишет People.

В своих социальных сетях Рид рассказала, что в прошлом году врачи диагностировали у нее кальцифилаксию — редкий и опасный для жизни синдром, при котором кальций накапливается в кровеносных сосудах и блокирует приток крови к тканям. По словам блогера, болезнь стала причиной нерегулярного питания и сильных колебаний веса. «Мне было настолько больно, что я не хотела двигаться и есть, еще я теряла мышцы. Затем я съедала все, что могла, чтобы восстановить силы и выздороветь», — описала свое состояние Рид.

По словам фитнес-блогера, за время обострения болезни она практически потеряла способность передвигаться и набрала более 50 килограммов. С марта она возобновила тренировки и вернулась к диетическому рациону питания, что помогло ей похудеть до 110 килограммов. Девушка заявила, что намерена и дальше снижать вес, несмотря на заболевание.

Лекси Рид стала популярна в социальных сетях после того, как стала документировать там свое похудение. За два года ей удалось снизить вес с 220 до 78 килограммов. В феврале 2022 года ее экстренно госпитализировали из-за отказа внутренних органов.

Ранее фитнес-тренер Оксана Парфенова рассказала, что для борьбы с жировыми отложениями прежде всего нужно скорректировать питание, подобрав индивидуальное суточное соотношение белков, жиров и углеводов. Кроме того, полезными будут кардиотренировки, упражнения на пресс и мышцы корпуса.