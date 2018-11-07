Блогер похудела на 140 килограммов и настрадалась

Блогер из Индианы Лекси Рид (Lexi Reed) похудела на 140 килограммов, однако после избавления от лишнего веса столкнулась с проблемой обвисшей кожи, пишет New York Post.

28-летняя девушка усиленно худела два года. Она исключила из рациона газировку, алкоголь и фастфуд, сочетая здоровое питание с регулярными тренировками. В результате ее вес снизился с почти 220 до 78 килограммов.

После похудения Рид потребовалась операция. На ее теле скопилось три килограмма лишней кожи, обвисавшей с ее живота, боков, бедер и рук. Врачам понадобилось девять часов на удаление излишков.

Фото опубликовано @fatgirlfedup

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Сразу после операции девушка страдала от боли. Любое напряжение живота, будь то смех или кашель, приводили к рыданиям. Врачи предупредили, что Рид не сможет вернуться к привычной жизни в течение шести недель. Девушка не стала делиться своими страданиями в Instagram ради подписчиков, которых она мотивирует. «Я знаю, что должна быть сильной, поскольку слишком много людей надеются на меня», — подытожила она.

У Рид миллион подписчиков. Ее Instagram посвящен здоровому образу жизни. Вместе с блогершей худел ее муж, который два года назад весил 127 килограммов. Рид делится и его успехами на своей страничке.

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