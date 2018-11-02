Парень сильно похудел и горько пожалел

Пользователь Reddit с ником oluytme532 рассказал о том, как пагубно на его жизни отразилось похудение. Его история «Потеря веса превратила меня в мудака и полностью разрушила мою жизнь» обрела популярность на имиджборде.

Молодой человек написал, что, похудев, он стал «эгоистичным уродом». Мужчина был счастлив, когда весил 113 килограммов. Он три года встречался с девушкой и собирался сделать ей предложение. У пользователя были друзья и любимая работа, однако, начав худеть, он все потерял и испортил здоровье.

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Мужчина похудел до 84 килограммов и нарастил мускулы. У него обнаружились красивые скулы, он почувствовал, что стал привлекателен для девушек. Представительницы противоположного пола начали предлагать провести с ним ночь. Он не стал отказываться и, чтобы не обманывать свою девушку, прямо заявил, что хочет быть с другими, после чего пара распалась.

С друзьями у oluytme532 также разладились отношения. Он увлекся походами по клубам и начал употреблять наркотики. Друзья перестали его звать на общие мероприятия, объясняя, что им не нравится, в кого он превратился. Тогда парень связывал это с тем, что они завидуют его новому облику.

Однако многочисленные связи с девушками в конечном итоге не принесли ему радости. Он осознал, что его воспринимают не всерьез, а лишь в качестве парня на ночь. Кроме того, он заразился венерическими заболеваниями.

Вскоре молодой человек потерял работу. Это случилось после того, как он подрался возле клуба и его арестовали за нападение. К этому, по его словам, привела его излишне возросшая самоуверенность.

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События, которые описал 33-летний рассказчик, произошли несколько лет назад. «Я не мог поверить, как я все испортил. Я даже не был подавлен… Я был разгневан», — вспоминает oluytme532.

Со временем герой публикации исправился: он устроился на работу, перестал ходить по клубам и практиковать беспорядочные связи. Он признался, что скучает по старым друзьям, но время безвозвратно упущено.

Читатели его поста начали делиться аналогичными историями, демонстрирующими, как их эгоизм при похудении разрушил прежде крепкие отношения. Некоторые из них замечали, что, избавившись от лишнего веса, начали потешаться над полными людьми. Пользователи с пониманием отнеслись к рассказу мужчины. Ему посоветовали не отчаиваться и попробовать восстановить отношения с друзьями, прямо сознавшись им во всем.

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