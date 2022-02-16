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Сбросившая 142 килограмма фитнес-блогер попала в больницу из-за отказа органов

У сбросившей 142 килограмма блогера Лекси Рид стали отказывать внутренние органы
Лекси Рид

Лекси Рид. Фото: @fatgirlfedup

31-летняя фитнес-блогер Лекси Рид из американского штата Индиана, всего за два года сбросившая 142 килограмма, попала в больницу с недостаточностью внутренних органов. Об этом сообщает издание People.

Как рассказал супруг Рид, несколько недель назад она почувствовала себя очень плохо. «Я решил отвезти Лекси в больницу, где мне сообщили, что ее органы стали отказывать, — вспоминает он. — Она могла умереть, если бы не была вовремя доставлена в больницу».

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Рид пять дней провела в медикаментозной коме и смогла вернуться домой лишь спустя месяц после госпитализации. Она по-прежнему не может ходить и нуждается в диализе, сообщает Today. По ее словам, причина болезни пока не выяснена, но она не связана с COVID-19.

Чтобы покрыть медицинские расходы, составившие 200 тысяч долларов (15 миллионов рублей), Рид объявила сбор средств на платформе для пожертвований GoFundMe.

В 2016 году Лекси Рид прославило ее быстрое похудение, после которого девушке потребовалась тяжелая операция по удалению лишней кожи. У блога в Instagram, где она делилась секретами правильного питания и эффективных тренировок, более миллиона подписчиков.

Ранее сообщалось, что жительница индийского города Нью-Дели похудела на 29 килограммов благодаря низкоуглеводной белковой диете. Девушка продолжает вести здоровый образ жизни и регулярно тренироваться.

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Алиса Удовик
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