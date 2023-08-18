Российский гимнаст-чемпион оценил шансы на выступление на Олимпиаде-2024

Гимнаст Давид Белявский заявил, что российские спортсмены не выступят на ОИ-2024

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский оценил шансы сборной России выступить на Играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает Metaratings.

По его словам, это невозможно. «Судя по тому, что я читал и смотрел — нет. Я думаю, сейчас нет никакой надежды, что мы выступим в Париже следующим летом», — заявил россиянин.

Белявский также ответил на вопрос, потеряет ли Олимпиада в зрелищности без россиян. «Где-то потеряет точно, а в каких-то видах спорта нашего отсутствия даже не заметят», — отметил спортсмен.

Олимпийские игры должны пройти в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Вопрос об участии российских спортсменов в соревнованиях до сих пор не решен.