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10:44, 18 августа 2023Спорт

Российский гимнаст-чемпион оценил шансы на выступление на Олимпиаде-2024

Гимнаст Давид Белявский заявил, что российские спортсмены не выступят на ОИ-2024

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский оценил шансы сборной России выступить на Играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает Metaratings.

По его словам, это невозможно. «Судя по тому, что я читал и смотрел — нет. Я думаю, сейчас нет никакой надежды, что мы выступим в Париже следующим летом», — заявил россиянин.

Белявский также ответил на вопрос, потеряет ли Олимпиада в зрелищности без россиян. «Где-то потеряет точно, а в каких-то видах спорта нашего отсутствия даже не заметят», — отметил спортсмен.

Олимпийские игры должны пройти в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Вопрос об участии российских спортсменов в соревнованиях до сих пор не решен.

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    Алексей Гусев
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