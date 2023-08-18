Курс биткоина резко упал

Курс биткоина на бирже CoinDesk упал более чем на 8 %

В ходе торгов на бирже CoinDesk 18 августа биткоин (BTC) резко подешевел. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Курс популярной криптовалюты в течение часа с открытия торгов упал более чем на две тысячи долларов. Вечером 17 августа он составлял 27,65 тысячи, а затем снизился до 25,4 тысячи долларов за монету. Позже курс скорректировался до уровня в 26,4 тысячи (минус 8 процентов к уровню четверга).

В начале июля курс биткоина побил рекорд 13-месячной давности, подорожав до 31,3 тысячи долларов за единицу. За сутки он прибавил в стоимости 1,2 процента. В верхней точке самая популярная криптовалюта в мире достигала уровня в 31 384 доллара. Эксперты объяснили такую динамику действиями одной из крупнейших в мире инвестиционных компаний BlackRock, которая планирует запустить биржевой фонд для биткоина. Организация позволит инвесторам покупать криптовалюту в виде акций ETF с обычного брокерского счета.

По словам финэксперта Михаила Беляева, курс биткоина подвержен спекулятивным настроениям на рынке. Ранее он заявил, что после достижения отметки в 30 тысяч долларов его курс обвалится до 20-25 тысяч.

Британский банк Standard Chartered предположил, что в этом году биткоин должен подорожать до 50 тысяч долларов. В 2024 курс криптовалюты может вырасти до 120 тысяч долларов за монету, заявили аналитики.