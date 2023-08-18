Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:36, 18 августа 2023Мир

Британия заключила контракты на поставку систем ПВО Украине

Британия заключила три контракта на 90 млн фунтов на поставку систем ПВО Украине

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Великобритания заключила три контракта на поставку средств противовоздушной обороны (ПВО) Украине на сумму более 90 миллионов фунтов стерлингов. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

В их числе — контракт на сумму 56 миллионов фунтов на поставку систем для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) CORTEX Typhon, ранее озвученный норвежской оборонной компанией Kongsberg Gruppen, и еще два контракта на расширение возможностей ПВО Украины.

Отмечается, что система CORTEX Typhon предназначена для работы двух пользователей. Она может быть быстро развернута и перемещена в целях максимальной эффективности. Система может использоваться отдельно или как часть интегрированной сети с использованием набора датчиков, камер, радаров и электронного оборудования наблюдения, что позволит уничтожать или нарушать работу дронов.

«Эти системы ПВО обладают способностью и гибкостью для быстрого развертывания либо для защиты гражданского населения и инфраструктуры Украины, либо для использования на передовой», — приводятся слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

Материалы по теме:
Украина ждет от Израиля современное оружие. Почему Тель-Авив не спешит поддержать Киев и разорвать отношения с Москвой?
Украина ждет от Израиля современное оружие.Почему Тель-Авив не спешит поддержать Киев и разорвать отношения с Москвой?
12 августа 2023
«Они просто гибнут на минных полях» Наступление ВСУ проваливается. Как будут развиваться боевые действия на Украине?
«Они просто гибнут на минных полях»Наступление ВСУ проваливается. Как будут развиваться боевые действия на Украине?
16 августа 2023

Ранее сообщалось, что компания Kongsberg Gruppen поставит Киеву систему для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) стоимостью 740 миллионов норвежских крон (70,8 миллиона долларов). Поставку системы будет осуществлять Международный фонд поддержки Украины (IFU), основным вкладчиком которого является Норвегия.

В июне премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил, что Лондон решил предоставить Киеву кредит на восстановление на три миллиарда долларов через Всемирный банк.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Первое судно с Украины вошло в Стамбул после прекращения зерновой сделки

    Жителей Севастополя предупредили о тренировочных стрельбах военных

    Спасатели достали москвича из раскореженного авто после массового ДТП на МКАД

    Семью россиян лишили шенгенских виз и выдворили из Норвегии

    Microsoft разрешила удалить встроенные в Windows приложения

    Одному типу жилья в России предрекли резкое подорожание

    Великобритания начала поставку новой партии разведывательных дронов на Украину

    Украина решила усилить оборону на границе с Белоруссией

    Похудевшая на 142 килограмма блогер вновь набрала вес из-за болезни

    57-летняя Штурм на видео показала ягодицы после пластической операции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости