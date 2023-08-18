Британия заключила контракты на поставку систем ПВО Украине

Британия заключила три контракта на 90 млн фунтов на поставку систем ПВО Украине

Великобритания заключила три контракта на поставку средств противовоздушной обороны (ПВО) Украине на сумму более 90 миллионов фунтов стерлингов. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

В их числе — контракт на сумму 56 миллионов фунтов на поставку систем для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) CORTEX Typhon, ранее озвученный норвежской оборонной компанией Kongsberg Gruppen, и еще два контракта на расширение возможностей ПВО Украины.

Отмечается, что система CORTEX Typhon предназначена для работы двух пользователей. Она может быть быстро развернута и перемещена в целях максимальной эффективности. Система может использоваться отдельно или как часть интегрированной сети с использованием набора датчиков, камер, радаров и электронного оборудования наблюдения, что позволит уничтожать или нарушать работу дронов.

«Эти системы ПВО обладают способностью и гибкостью для быстрого развертывания либо для защиты гражданского населения и инфраструктуры Украины, либо для использования на передовой», — приводятся слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

Ранее сообщалось, что компания Kongsberg Gruppen поставит Киеву систему для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) стоимостью 740 миллионов норвежских крон (70,8 миллиона долларов). Поставку системы будет осуществлять Международный фонд поддержки Украины (IFU), основным вкладчиком которого является Норвегия.

В июне премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил, что Лондон решил предоставить Киеву кредит на восстановление на три миллиарда долларов через Всемирный банк.