Стало известно о новых взрывах в Запорожье

«Страна.ua»: в Запорожской области прозвучали взрывы

В Запорожской области прозвучало несколько новых взрывов. Об этом стало известно Telegram-каналу издания «Страна.ua».

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги в регионе звучал с 18:53.

Днем 18 августа СМИ также сообщали о взрывах в Запорожье.

16 августа стало известно о взрывах в Харьковской области. Тогда Воздушные силы Украины сообщили о беспилотниках, которые направлялись в регион.