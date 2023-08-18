Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:19, 18 августа 2023Бывший СССР

Стало известно о новых взрывах в Запорожье

«Страна.ua»: в Запорожской области прозвучали взрывы

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Запорожской области прозвучало несколько новых взрывов. Об этом стало известно Telegram-каналу издания «Страна.ua».

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги в регионе звучал с 18:53.

Днем 18 августа СМИ также сообщали о взрывах в Запорожье.

16 августа стало известно о взрывах в Харьковской области. Тогда Воздушные силы Украины сообщили о беспилотниках, которые направлялись в регион.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ пришла с обысками в два министерства Дагестана

    Проценту по ипотеке предрекли рост после повышения ключевой ставки

    Samsung запланировала выпуск безрамочного смартфона

    Популярная российская юмористка рассказала о комплексах из-за внешности

    Лжеврачи выманили у российской пенсионерки 250 тысяч рублей

    Стало известно о новых взрывах в Запорожье

    В Белгородской области сбили БПЛА самолетного типа

    Модель уменьшила грудь и ягодицы ради статуса всесторонне развитой женщины

    В ООН прокомментировали попытку атаки беспилотника на Москву

    Зеленский одобрил создание парка на месте резиденции Януковича

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости