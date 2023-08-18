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13:40, 18 августа 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье

«Страна.ua»: в подконтрольном Киеву Запорожье произошли взрывы
СюжетВзрывы в Запорожье:

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В подконтрольном киевским властям Запорожье произошли взрывы. Об этом стало известно Telegram-каналу «Политика Страны».

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, в 13:05 на территории региона была объявлена воздушная тревога.

16 августа стало известно о взрывах в городах Измаил и Рени в Одесской области. В результате атаки повреждения получил один из портов Измаила — удар повредил складские помещения и зернохранилища.

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    Алевтина Запольская
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