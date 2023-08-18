Фитнес-эксперт назвал пять приводящих к набору веса ошибок

Фитнес-эксперт Каневский: излишний энтузиазм может привести к набору веса

Фитнес-эксперт Эдуард Каневский назвал пять ошибок, приводящих к набору веса. Его слова передает Woman.ru.

Одной из таких ошибок он назвал излишний энтузиазм. «Слишком интенсивный режим тренировок для новичка более чем избыточный, он может привести к состоянию перетренированности. А там уже начинаются хронические боли в мышцах, прирост веса, боли и даже тошнота», — заявил специалист.

Следующая проблема, которую выделил Каневский, — вредные привычки и несоблюдение баланса в питании. Он подчеркнул, что от еды зависит как качество тренировок, так и восстановление после них.

Кроме того, по словам эксперта, нужно уделять внимание всем составляющим — регулярным тренировкам, правильному питанию и отдыху. Он отметил, что важно придерживаться системного подхода.

«Чтобы получить четко выраженный результат как в наборе мышечной массы, так и в похудении, необходимо следовать стандартной норме количества тренировок: три тренировки в неделю», — добавил Каневский. Он заявил, что каждая из тренировок должна длиться час.

Ранее фитнес-эксперт Руслан Гой рассказал о способствующих сбросу веса утренних привычках. Он призвал следить за режимом сна и заниматься натощак.