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11:23, 14 июля 2023Спорт

Эксперт рассказал о пяти способствующих сбросу веса утренних привычках

Фитнес-эксперт посоветовал заниматься физической активностью натощак для сброса веса

Фото: Christopher Campbell / Unsplash

Фитнес-эксперт Руслан Гой рассказал о пяти способствующих сбросу веса утренних привычках. Его слова приводит Shape.

Первый совет специалиста — следить за режимом сна. Важность 7-8 часового отдыха ночью он объяснил тем, что недосып может привести к снижению умственной активности, иммунитета, когнитивных функций организма, а также к набору лишнего веса, так как из-за нехватки сна активизируются гормоны, стимулирующие аппетит.

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Заниматься физической активностью эксперт посоветовал натощак. «Выберите 3-4 упражнения и выполняйте их подряд без остановок, после сделайте 3-минутный отдых и повторите круг. И так 3-4 раза», — добавил Гой.

В утренний прием пищи специалист порекомендовал включить белки. По его словам, оптимальное количество — примерно 20 граммов во время завтрака. Они обеспечат насыщение и избавят от необходимости делать перекусы между завтраком и обедом. Кроме того, Гой отметил важность поддержания водного баланса. Он посоветовал выпить 1-2 стакана воды комнатной температуры сразу после пробуждения.

Еще одна рекомендация эксперта — отказаться от сахара утром. Он отметил, что любителям кофе стоит убрать из рациона авторские напитки из кофеен, поскольку в их рецептах часто содержатся сиропы. По словам Гоя, лучше отдавать предпочтение «флэт уайту» на миндальном, соевом или кокосовом молоке или зеленому чаю.

Ранее тренер Максим Сливак рассказал о влиянии регулярных занятий фитнесом на женское либидо. Он отметил, что занятия фитнесом, в особенности кардиотренировки, укрепляют сердечно-сосудистую систему, что способствует лучшему снабжению кровью органов и тканей, включая половую систему, и может привести к улучшению сексуальной функции.

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    Андрей Стрельцов
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