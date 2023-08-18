Переворот в Нигере обострил отношения Франции и США

Politico: между Францией и США возникло напряжение из-за переворота в Нигере

Переворот в Нигере показал, что отношения в альянсе США и Франции обострились. Причина напряженности в том, что американская сторона во благо дипломатии готова идти на контакт с мятежниками, свергнувшими президента Нигера Мохамеда Базума, тогда как французы призывают игнорировать хунту, сообщает издание Politico.

Во Франции возмутились тем, что американцы направили посланника для встречи с представителем хунты, полагая, что это лишь укрепит их влияние в регионе и пошатнет баланс сил не в пользу президента. Также США не стали официально называть захват власти в Нигере переворотом, они стоят на том, что демократию можно восстановить путем переговоров.

Париж и Вашингтон преследуют разные интересы, уточняет издание. Если США используют регион как базу для контртеррористических операций, то для Франции потеря Нигера — одного из последних стратегических плацдармов в западноафриканском Сахеле — станет стратегическим поражением.

Отмечается, что Франция поддерживает Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), которое ввело санкции против Нигера и заявило о намерении применить силу, если в Нигер не удастся вернуть демократию иным способом. США же дали понять местному блоку, что придерживаются дипломатии.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома подтвердил, что страны имеют расхождения во мнениях по урегулированию переворота в Нигере, однако отметил, что они ведут совместную работу в этом направлении и организуют переговоры с представителями стран Африки. О тесной координации по решению этого вопроса заявил и представитель посольства Франции в Вашингтоне.

Ранее стало известно, что ЭКОВАС не станет просить одобрения интервенции в Нигер со стороны Совбеза ООН. Представители африканского блока назвали «благословение» организации второстепенным в процессе урегулирования конфликтов.

