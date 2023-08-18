В России показали разведывательный «Шершень»

На форуме «Армия-2023» показали разведывательный дрон «Шершень»

На проходящем в Подмосковье международном военно-техническом форуме «Армия-2023» показали разведывательный дрон «Шершень», используемый в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС сообщил руководитель лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов Научно-исследовательского института вычислительных комплексов Виталий Долгов.

«Аппарат оснащен видеокамерой, тепловизионной камерой и ретрансляторами. В зоне спецоперации на данный момент применяются два наших аппарата», — сказал специалист.

Руководитель лаборатории добавил, что разработчики работают над увеличением протяженности полета беспилотника. Также дорабатывается полезная нагрузка изделия.

Ранее на форуме «Армия-2023» компания «Аэроскан» представила робот-вездеход с дроном, получившим цифровое обозначение 421-24.

В феврале Долгов пообещал, что серийное производство новейших гексакоптеров «Шершень» начнут в апреле.