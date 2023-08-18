Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:02, 18 августа 2023Наука и техника

Apple оставит iPhone 15 без кожаных чехлов

9to5Mac: Apple отказалась от производства кожаных чехлов для iPhone 15

Фото: Unsplash

В корпорации Apple отказались от выпуска кожаных чехлов для новой линейки смартфонов. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Журналисты медиа отметили, что компания обычно представляет новую версию чехлов из кожи после каждого выпуска iPhone. Источники 9to5Mac сообщили, что в этом году Apple оставит новые смартфоны без привычных аксессуаров.

Специалисты предположили, что решение связано с защитой окружающей среды, так как кожа имеет относительно высокий углеродный след. Также владельцы устройств были вынуждены приобретать чехлы под каждый новый iPhone, так как они подходили только к определенным моделям.

Со слов инсайдеров следует, что Apple отказалась от кожи в чехлах, так как готовится представить новый премиальный материал. Среди прочих таким материалом называют синтетическую кожу на основе винила, которая используется для обивки кресел в автомобилях премиум-класса. В заключение журналисты отметили, что кожаные чехлы являются высокомаржинальным продуктом — стоимость подобных аксессуаров доходит до 129 долларов, или около 12 тысяч рублей.

Ранее специалисты онлайн-школы в сфере разработки игр XYZ School и онлайн-школы дизайна и технологий Bang Bang Education заявили, что российские дизайнеры не оценили дизайн нового iPhone 15. Новые аппараты не смогли заинтересовать специалистов — их выхода ждут всего 19 процентов участников исследования.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Ставицкий
    Обсудить
    Последние новости

    Первое судно с Украины вошло в Стамбул после прекращения зерновой сделки

    Страны Африки начали обсуждение военного вторжения в Нигер

    Москвичка случайно узнала о насилии ее экс-супруга над мальчиками

    Московские спортсмены попали в больницу после посещения сауны в Сочи

    В Думе назвали атаку БПЛА на Москву рассчитанной на зрителя «Tik-Tok-операцией»

    МИД Дании прокомментировал передачу F-16 Украине

    В ДНР заявили об уничтожении основной группировки ВСУ в Урожайном

    Месси оценил переход в «Интер Майами»

    Россиянам раскрыли опасное последствие постоянных диет

    Дезертировавший из ВСУ солдат сдался при попытке повредить российский ЗРК «Бук»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости