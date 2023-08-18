Монсон рассказал о найденной в России замене алкоголю

Монсон рассказал, что после боев вместо алкоголя ест мороженое и хачапури

Боец смешанного стиля (MMA) Джефф Монсон рассказал, как восстанавливается после боев. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По его словам, в молодости он выпивал, но в России нашел замену алкоголю. «Сейчас же я ем мороженое, хачапури, все такое», — отметил спортсмен.

В пятницу, 18 августа, Монсон проведет бой по правилам бокса против россиянина Олега Тактарова. Поединок состоится в Москве.

В мае этого года Монсон рассказал, что отказался от американского гражданства. В 2016 году боец стал гражданином Луганской народной республики. В мае 2018 года он получил российское гражданство. Также боец является почетным гражданином Абхазии.

52-летний Монсон известен по выступлениям в MMA и грэпплинге. На его счету 60 побед при 26 поражениях в смешанных единоборствах.