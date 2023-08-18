Последствия падения БПЛА в районе «Москва-Сити» показали на видео

Mash опубликовал кадры последствий падения беспилотника в районе «Москва-Сити»

Последствия падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в районе «Москва-Сити» показали на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

На представленном видеоролике видно, что крыша восьмого павильона Экспоцентра частично повреждена. Возле можно разглядеть обломки дрона и куски здания. Кроме того, на входе к Экспоцентру образовывается очередь из сотрудников.

Сведений о закрытии Экспоцентра в связи с падением БПЛА не поступало, утверждает Mash.

До этого один из очевидцев указал, что сбитый над Москвой дрон был белого цвета и напоминал по звуку и очертаниями небольшой вертолет. По словам мужчины, размеры устройства составляли примерно 1,5 метра на 1,5 метра.

Утром в пятницу, 18 августа, стало известно о новой атаке на Москву с помощью беспилотника. По информации мэра столицы Сергея Собянина, дрон был уничтожен силами противовоздушной обороны (ПВО). Обломки летательного аппарата упали в районе Экспоцентра на Краснопресненской набережной.

В Минобороны разъяснили, что уничтоженный БПЛА попытался атаковать объекты на территории Московского региона около четырех утра. В результате происшествия никто не пострадал, подчеркнули представители ведомства.