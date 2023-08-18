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16:05, 18 августа 2023Россия

Российские коммунисты обратились к главе РПЦ после освящения памятника Сталину

КПКР попросила главу РПЦ прекратить проверку после освящения памятника Сталину

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Коммунистическая партия «Коммунисты России» (КПКР) обратилась с просьбой к главе Русской православной церкви (РПЦ), патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой прекратить проверку по факту освящения памятника Иосифу Сталину в Великих Луках. Об этом заявил РИА Новости лидер политической организации Сергей Малинкович.

По его мнению, «в народной душе товарищ Сталин давно уже причислен к лику святых».

До этого стало известно, что в аппарате РПЦ взяли на контроль ситуацию с освящением памятника Сталину. Заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) назвал ситуацию совершенно возмутительной, а слова священнослужителя о том, что в годы правления Сталина церковь пострадала, но обрела много новомучеников и исповедников, кощунственными.

15 августа на территории завода «Микрон» в Псковской области один из священников Великолукской епархии провел освящение памятника советскому вождю. В связи с этим епархия организовала служебную проверку.

Ранее в Telegram-каналах распространились видеокадры с освящения памятника Сталину в Великих Луках.

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    Анна Щербакова
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