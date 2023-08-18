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10:31, 18 августа 2023Экономика

Во Франции рассказали о росте доходов Москвы от продажи нефти

LNT: помощь ОПЕК+ позволила России частично преодолеть санкции Запада по нефти
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Фото: David W Cerny / Reuters

В июле доходы России от продажи нефти достигли максимума за последние восемь месяцев, что позволяет говорить об устойчивости экономики страны к санкциям Запада. Разработанная стратегия и помощь ОПЕК+ позволили частично обойти ограничительные меры, введенные в декабре 2022 года, пишет французское издание La Nouvelle Tribune (LNT).

Согласно последнему ежемесячному отчету Международного энергетического агентства (МЭА), средняя стоимость российской нефти составляла 64,41 доллара за баррель, что выше ценового потолка в 60 долларов, установленного G7, но ниже заложенного в бюджете уровня. Как отмечают авторы статьи, этим обстоятельствам поспособствовали сокращение добычи странами ОПЕК и увеличение спроса на сырье со стороны нефтеперерабатывающих заводов, у которых закончился сезон ремонтов. Повлияло и активное использование танкеров-призраков, которые скрывают маршрут, чтобы покупатели избежали санкций.

Также в материале говорится, что давление на Москву с целью сократить ее доходы, а значит, и военные расходы, оказалось менее эффективным из-за позиции Китая и Индии. Обе эти страны активно пользуются снижением цен на российскую нефть и нарастили закупки за последний год.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило о «зависших» в индийских банках 39 миллиардах долларов, которые российские нефтяные компании получили за проданное топливо. Расчеты проводились в индийских рупиях, а использовать их или вывести в другие валюты не получается из-за особенностей местного законодательства.

Официальные лица не называют объем средств, однако на этой неделе президент Конфедерации индийской промышленности (CII) Р Динеш подтвердил, что страны продолжают обсуждать дисбаланс в расчетах. Эксперты не исключают, что именно проблемы с индийскими платежами и, как следствие, дефицит валюты на бирже стали одной из причин резкого снижения курса рубля в последние два месяца.

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    Платон Щукин
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