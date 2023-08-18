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09:55, 18 августа 2023Забота о себе

Раскрыты три секрета долголетия самого пожилого практикующего врача

101-летний невролог Говард Такер назвал умеренность секретом долголетия

Фото: Unsplash

Любознательность, умеренность и отсутствие обид являются главными принципами 101-летнего невролога из США Говарда Такера. Эти три секрета долголетия назвал внук самого пожилого врача в мире Остин Такер изданию Insider.

Остин Такер снимает документальный фильм о своем деде, в котором хочет раскрыть, как в 101 год ему удается вести активный образ жизни и оставаться в профессии. Остин считает, что сохранить острый ум и хорошую память Говарду Такеру помогает тяга к новым знаниям. «В 67 лет параллельно с медицинской практикой он сдал экзамен на адвоката и стал юристом просто потому, что ему было интересно», — рассказал Остин.

Второй секрет долголетия, которому внука научил Говард Такер, — это никогда и ни на кого не обижаться. «Когда вы расстраиваетесь из-за кого-то, ненавидите или злитесь, вы физически ощущаете это воздействие. А тот человек не чувствует ничего», — говорит Остин.

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Помимо этого, Такер научился у деда умеренности в любом деле — плохом или хорошем. По его словам, Говард не является сторонником крайних мер или запретов. «Никаких экстремальных диет, специальных тренировок, все должно быть в меру. Если вы хотите съесть стейк на ужин — ешьте, просто не надо это делать ежедневной привычкой», — объяснил Остин подход Говарда Такера.

Ранее Говард Такер рассказал, какие привычки помогают ему сохранить хорошее здоровье и настроение. По мнению невролога, чтобы увеличить продолжительность жизни, нужно отказаться от курения.

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    Екатерина Улитина
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