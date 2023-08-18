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15:28, 18 августа 2023Силовые структуры

Сопредседателя движения «Голос» Мельконьянца попросили арестовать

СКР просит ареста для сопредседателя движения «Голос» Мельконьянца

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) просит арестовать сопредседателя движения «Голос» (включено в реестр иноагентов) юриста Григория Мельконьянца, подозреваемого по уголовному делу об организации работы нежелательной в России НПО. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы, куда поступило ходатайство следствия.

Мельконьянц был задержан 17 августа. В ближайшее время суд намерен рассмотреть вопрос по мере пресечения.

17 августа стало известно о начавшемся против него расследовании возбужденного СКР уголовного дела об организации работы нежелательной НПО.

Силовики провели оперативно-разыскные мероприятия в восьми регионах России у 14 соратников Мельконьянца, в том числе в Москве, Казани и Санкт-Петербурге. Бывший исполнительный директор движения «Голос-Урал» Наталья Гусева стала фигуранткой уголовного дела за распространение фейков о Вооруженных силах (ВС) России.

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    Любовь Ширижик
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