Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:11, 18 августа 2023Силовые структуры

Cопредседателя движения «Голос» Мельконьянца заключили под стражу

Суд арестовал сопредседателя движения «Голос» Мельконьянца по делу об НПО
Начало событий в новости Сопредседателя движения «Голос» Мельконьянца попросили арестовать

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Басманный суд Москвы арестовал сопредседателя движения «Голос» (включено в реестр иноагентов) юриста Григория Мельконьянца, обвиняемого по уголовному делу об организации работы нежелательной в России НПО. Об этом сообщает ТАСС.

Мера пресечения избрана до 17 октября. Мельконьянц будет содержаться в СИЗО. Тем самым суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении под стражу.

Мельконьянц был задержан 17 августа после того, как стало известно, что Следственный комитет России (СКР) возбудил против него уголовное дело.

Силовики провели оперативно-разыскные мероприятия в восьми регионах России у 14 соратников Мельконьянца. Бывший исполнительный директор движения «Голос-Урал» Наталья Гусева стала фигуранткой уголовного дела за распространение фейков о Вооруженных силах (ВС) России.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости

    В России утвердили график праздничных и выходных дней в 2024 году. Когда и сколько будут отдыхать россияне?

    Модели сняли видео в секс-костюмах у достопримечательности и вызвали гнев в сети

    Украинский пленный рассказал о попытках сослуживцев добить его из миномета

    Украинский БПЛА атаковал комбинат по переработке зерна в российском регионе

    Раскрыты подробности об угрозах Ладе Дэнс

    Месси объяснил решение перейти из ПСЖ в «Интер Майами»

    Cопредседателя движения «Голос» Мельконьянца заключили под стражу

    В Москве поймали изнасиловавшего маленькую россиянку в 2001 году педофила

    В России исчезнет из продажи швейцарское лекарство от рака

    Окружающие приняли женщину с огромной кистой за беременную

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости