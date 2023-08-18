Cопредседателя движения «Голос» Мельконьянца заключили под стражу

Суд арестовал сопредседателя движения «Голос» Мельконьянца по делу об НПО

Басманный суд Москвы арестовал сопредседателя движения «Голос» (включено в реестр иноагентов) юриста Григория Мельконьянца, обвиняемого по уголовному делу об организации работы нежелательной в России НПО. Об этом сообщает ТАСС.

Мера пресечения избрана до 17 октября. Мельконьянц будет содержаться в СИЗО. Тем самым суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении под стражу.

Мельконьянц был задержан 17 августа после того, как стало известно, что Следственный комитет России (СКР) возбудил против него уголовное дело.

Силовики провели оперативно-разыскные мероприятия в восьми регионах России у 14 соратников Мельконьянца. Бывший исполнительный директор движения «Голос-Урал» Наталья Гусева стала фигуранткой уголовного дела за распространение фейков о Вооруженных силах (ВС) России.