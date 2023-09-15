Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:17, 15 сентября 2023Силовые структуры

Арест сопредседателя движения «Голос» Мельконьянца признали законным

Мосгорсуд признал законным арест сопредседателя движения «Голос» Мельконьянца
Начало событий в новости Cопредседателя движения «Голос» Мельконьянца заключили под стражу

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Мосгорсуд признал законным арест сопредседателя движения «Голос» (включено в реестр иноагентов) и юриста Григория Мельконьянца после жалоб его защитника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Ранее вынесенное постановление суда по делу о создании нежелательной на территории России неправительственной организации (НПО) остановлено без изменений.

Григорий Мельконьянц был задержан 17 августа. Он обвиняется в совершении преступления по части 3 статьи 284.1 («Организация деятельности нежелательной на территории РФ неправительственной организации»). До 17 октября фигурант пробудет в СИЗО.

Также под следствием оказалась бывший исполнительный директор движения «Голос-Урал» Наталья Гусева — ее обвиняют в распространении фейков о Вооруженных силах России.

Что думаешь? Оцени!
    Олеся Мицкевич
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме назвали срок возвращения мобилизованных из зоны СВО

    Появились кадры с места аварии с авто Управделами президента в центре Москвы

    Россиянам предложили компенсации за опоздавшие из-за атак БПЛА рейсы

    Путин высказался о танго при обсуждении Украины и США

    На Украине пожаловались на необходимость прятать технику от российских БПЛА

    Треть россиян рассказали об оптимистичных ожиданиях от будущего

    В США прокомментировали возможные совместные учения России и КНДР

    В ФРГ раскрыли залог мира на Украине

    На Украине решили судить Януковича и Азарова

    В России заочно осудили на семь лет украинскую телеведущую за фейки о ВС России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости