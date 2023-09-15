Арест сопредседателя движения «Голос» Мельконьянца признали законным

Мосгорсуд признал законным арест сопредседателя движения «Голос» Мельконьянца

Начало событий в новости Cопредседателя движения «Голос» Мельконьянца заключили под стражу

Мосгорсуд признал законным арест сопредседателя движения «Голос» (включено в реестр иноагентов) и юриста Григория Мельконьянца после жалоб его защитника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Ранее вынесенное постановление суда по делу о создании нежелательной на территории России неправительственной организации (НПО) остановлено без изменений.

Григорий Мельконьянц был задержан 17 августа. Он обвиняется в совершении преступления по части 3 статьи 284.1 («Организация деятельности нежелательной на территории РФ неправительственной организации»). До 17 октября фигурант пробудет в СИЗО.

Также под следствием оказалась бывший исполнительный директор движения «Голос-Урал» Наталья Гусева — ее обвиняют в распространении фейков о Вооруженных силах России.

