Россия в несколько раз увеличила покупку оборудования в Китае

Forbes: поставки машин, оборудования и комплектующих из КНР в РФ выросли в разы

Китай активно увеличивает поставки машин, оборудования и комплектующих в Россию, по некоторым позициям в первом полугодии закупки выросли в несколько раз, а общая стоимость удвоилась — с 15,1 миллиарда долларов до 31,5 миллиарда. Об этом со ссылкой на данные внешнеторговой статистики КНР пишет Forbes.

В физическом выражении поставки выросли на 30 процентов, а по сравнению со вторым полугодием 2022 года стоимость товаров возросла на 30 процентов. Серьезный рост показали транспортные средства — с 715 миллионов долларов до 4,6 миллиарда. Россия уже обошла другие страны мира по импорту китайских автомобилей, следом за ней идут Мексика и Бельгия.

В 3,6 раза, с 463 миллионов долларов до 1,7 миллиарда, увеличились поставки спецтехники — это бульдозеры, экскаваторы, буровые машины. Ввоз автозапчастей увеличился на 65 процентов, до 984 миллионов долларов, а электрического оборудования — на 40 процентов, до 7,6 миллиарда долларов.

В категории авиационной и космической продукции рост превысил 800 процентов — с 8,7 миллиона долларов до 80 миллионов. Старший научный сотрудник Лаборатории макроэкономических исследований Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Галина Баландина считает, что в этом случае речь идет о беспилотниках, потому что Китаю нечего поставлять в гражданском и военном авиастроении, эти отрасли там развиты недостаточно сильно.

Эксперты отмечают, что Китай начал серьезно увеличивать поставки машин и оборудования в Россию во втором полугодии 2022 года. Это объясняется как сложностью с доставками и платежами, так и жесткими коронавирусными ограничениями. Кроме того, западные страны останавливали свои поставки постепенно, что тоже не способствовало замещению.

Ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Андрей Гнидченко отметил, что Китай быстро прогрессирует в сфере машиностроения и уже по итогам года может стать первым экспортером автомобилей в мире. Так что если текущие тенденции сохранятся, то Россия может не успеть наладить собственные производства по стратегическим направлениям, так как места на рынке будут уже заняты.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в июле самой продаваемой маркой автомобилей в России стала Lada, а далее шесть мест заняли китайские бренды — Chery, Geely, Haval, Changan, OMODA и EXEED. В свою очередь ассоциация производителей техники «Росспецмаш» сообщила, что в первом полугодии импорт спецтехники вырос на 76 процентов, такой показатель обеспечила дешевая китайская техника.