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13:46, 18 августа 2023Экономика

Центробанк освободил часть россиян от одного налога

РБК: новая ставка ЦБ привела к росту необлагаемого дохода для налога по вкладам

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Рост ключевой ставки ЦБ в 2023 году привел к увеличению необлагаемой базы налога на процентный доход по вкладам более чем в полтора раза — с 75 до 120 тысяч рублей, сообщает РБК со ссылкой на собственные и экспертные расчеты. Получить такой доход можно, если держать на вкладах не менее 1,3 миллиона рублей.

Расчетный период для НДФЛ с дохода по вкладам наступил в 2023 году, а выплаты осуществят в 2024-м. Формула расчета налога привязана к максимальной ставке ЦБ за расчетный период — на данный момент это 12 процентов годовых. 

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Ставка ЦБ умножается на 1 миллион рублей, полученная сумма вычитается из той, что получил вкладчик за расчетный год, а от этого результата удерживается 13 процентов налога. Если до конца года Банк России не примет решения снова поднять ставку, то максимальная освобождаемая от налога сумма останется на уровне 120 тысяч рублей.

Налог взимается с процентных доходов физлица по накопительным счетам и депозитам, открытым в российских банках. Изначально первым расчетным годом для «налога на вклады» должен был стать 2021 год, и первые выплаты граждане могли получить в 2022 году. Однако правительство отложило сбор на два года.

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    Софья Ермакова
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