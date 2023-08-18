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22:57, 18 августа 2023Мир

ООН отправила в Нигер спецпредставителя для переговоров с мятежниками

Дюжаррик: спецпредставитель ООН отправился в Нигер для переговоров с мятежниками

Фото: Russian Foreign Ministry / via Global Look Press

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что спецпредставитель организации по Западной Африке и Сахелю Леонардо Сантош Симао отправился в Нигер для переговоров с военными, захватившими власть. Дипломат планирует обсудить с мятежниками урегулирование кризиса в стране.

«В ближайшее время ожидается его прибытие в столицу Нигера Ниамей. Он планирует встретиться с Национальным советом спасения родины», — отметил во время брифинга Дюжаррик.

Он также подчеркнул, что Симао остается на связи с представителями ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки), заинтересованными сторонами в Нигере для скорейшего урегулирования конфликта.

До своего прибытия в Нигер, по словам Дюжаррика, Симао уже посетил ряд других стран региона.

В ночь на 27 июля военные Нигера объявили об отстранении президента страны Мохамеда Базума и переходе власти к «Национальному совету спасения родины», а также о закрытии границ, приостановке действия конституции и запрете деятельности всех политических партий.

Ранее сообщалось, что мятежные силы в Нигере, устроившие военный переворот, решили привести армию страны в состояние боевой готовности, ожидая возможное вторжение сил государств Экономического сообщества стран Западной Африки.

Также утверждается, что военный совет хунты, захватившей власть, намерен также мобилизовать часть граждан.

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    Марина Совина
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