Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Краснодар-2
1:0
Завершен
Уфа
Россия - LEON-Вторая лига А|Группа Золото. 6-й тур
Рубин
2:1
Завершен
Крылья Советов
МИР Российская Премьер-лига|5-й тур
Аль-Наср
0:2
Завершен
Аль-Таавун
Саудовская Аравия - Про лига|2-й тур
Ноттингем Форест
2:1
2-й тайм
live
Шеффилд Юнайтед
Англия - Премьер-лига|2-й тур
23:21, 18 августа 2023Спорт

Футболист «Рубина» опроверг информацию об отставке главного тренера клуба

Хавбек «Рубина» Иванов заявил, что новость об отставке тренера Рахимова — вброс
Рашид Рахимов

Рашид Рахимов. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Полузащитник казанского «Рубина» Олег Иванов опроверг информацию об отставке главного тренера команды Рашида Рахимова. Его слова приводит РИА Новости.

«Я думаю, что ребята привыкли к таким вбросам с прошлого года, когда [Леонид] Слуцкий (бывший тренер клуба — прим. «Ленты.ру») пару раз уходил в отставку и возвращался. Еще кого-то там убирали и выгоняли», — заявил хавбек. Он отметил, что Рахимов просил игроков не читать подобные новости.

17 августа футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, что вскоре клуб объявит об отставке главного тренера. После четырех туров чемпионата России «Рубин» занимал 14-е место в турнирной таблице, набрав два очка. Команда потерпела два поражения и сыграла два матча вничью. В пятом туре клуб обыграл дома «Крылья Советов» со счетом 2:1.

Рахимов возглавил клуб в апреле 2023 года. Под его руководством «Рубин» занял первое место в таблице Первой лиги и вернулся в Премьер-лигу спустя сезон после вылета.

Что думаешь? Оцени!
    Ксения Курашкина
    Обсудить
    Последние новости

    Три человека погибли при взрыве в центре Донецка

    Футболист «Рубина» опроверг информацию об отставке главного тренера клуба

    Госдепартамент США одобрил возможную продажу Австралии HIMARS

    Брейвик снова подал иск против норвежских властей

    Зарплаты российских работников госорганов проиндексируют

    ООН отправила в Нигер спецпредставителя для переговоров с мятежниками

    Из-за массового отравления детей на базе отдыха возбудили дело

    Бывшую девушку Джоны Хилла обвинили в его экстремальном похудении

    Зеленский сообщил о попытках ускорить переговоры о членстве Украины в ЕС

    47-летняя Волочкова рассказала о гробе своей мечты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости