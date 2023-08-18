Футболист «Рубина» опроверг информацию об отставке главного тренера клуба

Хавбек «Рубина» Иванов заявил, что новость об отставке тренера Рахимова — вброс

Полузащитник казанского «Рубина» Олег Иванов опроверг информацию об отставке главного тренера команды Рашида Рахимова. Его слова приводит РИА Новости.

«Я думаю, что ребята привыкли к таким вбросам с прошлого года, когда [Леонид] Слуцкий (бывший тренер клуба — прим. «Ленты.ру») пару раз уходил в отставку и возвращался. Еще кого-то там убирали и выгоняли», — заявил хавбек. Он отметил, что Рахимов просил игроков не читать подобные новости.

17 августа футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, что вскоре клуб объявит об отставке главного тренера. После четырех туров чемпионата России «Рубин» занимал 14-е место в турнирной таблице, набрав два очка. Команда потерпела два поражения и сыграла два матча вничью. В пятом туре клуб обыграл дома «Крылья Советов» со счетом 2:1.

Рахимов возглавил клуб в апреле 2023 года. Под его руководством «Рубин» занял первое место в таблице Первой лиги и вернулся в Премьер-лигу спустя сезон после вылета.