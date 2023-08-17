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22:46, 17 августа 2023Спорт

Стало известно о планах «Рубина» уволить главного тренера

Гурцкая рассказал о планах «Рубина» уволить главного тренера Рашида Рахимова
Рашид Рахимов

Рашид Рахимов. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Стало известно о планах руководства казанского «Рубина» уволить главного тренера Рашида Рахимова. Об этом в своем Telegram-канале рассказал агент Тимур Гурцкая.

По информации агента, об отставке специалиста будет объявлено 18 августа. В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» занимает 14-е место после четырех туров, набрав два очка. Команда потерпела два поражения и сыграла два матча вничью.

Рахимов возглавил клуб в апреле 2023 года. Под его руководством «Рубин» занял первое место в таблице Первой лиги и вернулся в Премьер-лигу спустя сезон после вылета.

15 августа «Ахмат» расторг контракт с главным тренером Сергеем Ташуевым. Эта отставка стала первой в РПЛ в сезоне-2023/2024. Пост Ташуева временно занял Иса Байтиев, возглавляющий молодежную команду.

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    Ксения Курашкина
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