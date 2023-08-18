Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Краснодар-2
Сегодня
19:30 (Мск)
Уфа
Россия - LEON-Вторая лига А|Группа Золото. 6-й тур
Рубин
Сегодня
19:30 (Мск)
Крылья Советов
МИР Российская Премьер-лига|5-й тур
Аль-Наср
Сегодня
21:00 (Мск)
Аль-Таавун
Саудовская Аравия - Про лига|2-й тур
Ноттингем Форест
Сегодня
21:45 (Мск)
Шеффилд Юнайтед
Англия - Премьер-лига|2-й тур
18:11, 18 августа 2023Спорт

Промоутер назвал имя следующего соперника Тактарова

Промоутер заявил, что следующим соперником Тактарова может стать Хуан Торрес
Олег Тактаров. Архивное фото

Олег Тактаров. Архивное фото. Фото: Alexander Chernykh / Globallookpress.com

Промоутер Владимир Хрюнов назвал имя следующего соперника 55-летнего российского бойца смешанного стиля (ММА) Олега Тактарова. Его слова приводит Metaratings.

«Сейчас мы решаем вопрос с мексиканцами. У меня есть связь с группировкой. Если они выставят своего бойца, вы поймете все, что с ним произошло в Мексике. Имя соперника — Хуан Торрес», — заявил Хрюнов.

18 августа Тактаров подерется с бойцом Джеффом Монсоном, отрекшимся от гражданства США. Поединок станет соглавным на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ». В рамках главного боя вечера в октагон выйдут россиянин Вячеслав Дацик и британец Оли Томпсон.

Тактаров известен по выступлениям в ранних турнирах Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Он стал победителем одного из них, одержав победу над Тэнком Эбботом в финале UFC 6: Clash of the Titans в 1995 году.

Что думаешь? Оцени!
    Ксения Курашкина
    Обсудить
    Последние новости

    Американский БПЛА заметили над Черным морем на фоне атаки ВСУ на корабли России

    54-летняя Светлана Бондарчук высказалась о рождении сына

    Бывший депутат Рады призвал украинский народ к восстанию

    Россиян обязали ставить на учет одну категорию транспорта

    Россиянин 16 лет проработал в МВД с подаренным женой поддельным дипломом

    Гоар Аветисян показала фигуру в облегающем платье и раскрыла свой вес

    Переехавшая из Бразилии в Россию телеведущая сравнила две страны

    В США назвали случайностью падение американского беспилотника в Черное море

    В России опровергли сообщения о резком подорожании соды

    Россиянка купила для кошек отдельную квартиру и попала под суд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости