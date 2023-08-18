Промоутер назвал имя следующего соперника Тактарова

Промоутер заявил, что следующим соперником Тактарова может стать Хуан Торрес

Промоутер Владимир Хрюнов назвал имя следующего соперника 55-летнего российского бойца смешанного стиля (ММА) Олега Тактарова. Его слова приводит Metaratings.

«Сейчас мы решаем вопрос с мексиканцами. У меня есть связь с группировкой. Если они выставят своего бойца, вы поймете все, что с ним произошло в Мексике. Имя соперника — Хуан Торрес», — заявил Хрюнов.

18 августа Тактаров подерется с бойцом Джеффом Монсоном, отрекшимся от гражданства США. Поединок станет соглавным на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ». В рамках главного боя вечера в октагон выйдут россиянин Вячеслав Дацик и британец Оли Томпсон.

Тактаров известен по выступлениям в ранних турнирах Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Он стал победителем одного из них, одержав победу над Тэнком Эбботом в финале UFC 6: Clash of the Titans в 1995 году.