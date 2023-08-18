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08:04, 18 августа 2023Россия

Взрыв беспилотника возле «Москва-Сити» сняли на видео

Mash опубликовал видео с моментом взрыва беспилотника возле «Москва-Сити»

Очевидцы сняли на видео момент взрыва беспилотника возле делового центра «Москва-Сити». Запись опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно яркую вспышку и взрыв, сопровождающийся громким звуком. После этого над место инцидента поднимается дым, а в находящихся рядом машинах срабатывает сигнализация.

Ранее очевидец рассказал, что сбитый над Москвой дрон был белого цвета и напоминал по звуку и очертаниями небольшой вертолет, его размеры составляли примерно 1,5 метра на 1,5 метра. По словам мужчины, беспилотник пролетел весь Кутузовский проспект, после чего упал и взорвался.

Утром 18 августа стало известно о новой атаке на Москву с помощью дрона. Как сообщил мэр города Сергей Собянин, беспилотник был уничтожен силами противовоздушной обороны (ПВО). Обломки летательного аппарата рухнули в районе Экспоцентра на Краснопресненской набережной. В результате произошло обрушение павильона на площади 30 квадратных метров.

По данным Минобороны России, уничтоженный беспилотник попытался атаковать объекты на территории Москвы и Подмосковья около четырех утра. Сейчас на месте падения обломков дрона работают экстренные службы. Пострадавших нет.

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    Константин Лысяков
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