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12:20, 18 августа 2023Спорт

В «Реале Сосьедад» высказались о ситуации с трансфером Захаряна

В «Реале Сосьедад» заявили, что Захарян может прилететь в Испанию 18 августа

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Полузащитник «Динамо» и сборной России Арсен Захарян в пятницу, 18 августа, может прилететь в Испанию. О ситуации с его трансфером в «Реал Сосьедад» высказалась пресс-служба испанского клуба, заявление которой приводит «Матч ТВ».

В команде подчеркнули, что прибытие в Сан-Себастьян не будет означать подписания контракта в тот же день. Когда это произойдет — в «Реале Сосьедад» не уточнили.

16 августа портал Metaratings сообщил, что переход Захаряна в «Реал Сосьедад» может сорваться. По информации издания, проблемы в переговорах возникли из-за требований агентов футболиста.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего россиянина в 15 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел пять матчей за «Динамо» во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

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    Алексей Гусев
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