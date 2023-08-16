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16:10, 16 августа 2023Спорт

Стало известно об угрозе срыва перехода Захаряна в «Реал Сосьедад»

Metaratings: трансфер Захаряна в «Реал Сосьедад» оказался под угрозой срыва

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Стало известно, что трансфер полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» оказался под угрозой срыва. Об этом сообщает Metaratings.

По информации издания, проблемы в переговорах возникли из-за требований агентов футболиста. Отмечается, что хавбек может договориться о переходе в испанский клуб или другую команду в зимнее трансферное окно или через год, если финансовые требования агентов по комиссии за сделку не будут удовлетворены.

Ранее 16 августа в «Динамо» сообщили, что Захарян вернулся к тренировкам с бело-голубыми. «Условия трансфера между "Динамо" и испанским клубом "Реал Сосьедад" полностью согласованы. Комментировать детали сейчас не будем, потому что дальнейшее развитие ситуации зависит от действий других сторон», — пояснили в московском клубе.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего россиянина в 15 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел пять матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

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    Андрей Стрельцов
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