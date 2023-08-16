«Динамо» сообщило, что Захарян вместе с клубом готовится к матчу против ЦСКА

Полузащитник Арсен Захарян вернулся к тренировкам в составе «Динамо» на фоне новостей о переходе в «Реал Сосьедад». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе команды.

«Условия трансфера между "Динамо" и испанским клубом "Реал Сосьедад" полностью согласованы. Комментировать детали сейчас не будем, потому что дальнейшее развитие ситуации зависит от действий других сторон», — пояснили в московском клубе, добавив, что хавбек готовится к матчу против ЦСКА 19 августа.

13 августа главный тренер «Динамо» Марцел Личка анонсировал переход Захаряна в «Реал Сосьедад». Футболист не принял участия в матче четвертого тура чемпионата России против «Балтики».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего россиянина в 15 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел пять матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу.