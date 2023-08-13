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14:36, 13 августа 2023Спорт

Тренер «Динамо» анонсировал переход Захаряна в «Реал Сосьедад»

Тренер «Динамо» Личка анонсировал переход Захаряна в «Реал Сосьедад»

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка анонсировал уход Арсена Захаряна из команды. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Специалист заявил, что полузащитник не примет участие в матче четвертого тура чемпионата России против «Балтики». «Арсен сегодня будет на стадионе, но уже можно сказать, что он игрок испанского клуба "Реал Сосьедад". Он не будет с нами на поле», — рассказал Личка.

Встреча с «Балтикой» пройдет в Москве в воскресенье, 13 августа. Она начнется в 15:00 по столичному времени.

11 августа стало известно, что Захарян согласовал личный контракт с испанским «Реалом Сосьедад». Уточнялось, что на данный момент клубы ведут переговоры между собой.

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    Алексей Гусев
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