Стало известно о согласовании Захаряном контракта с «Реалом Сосьедад»
Mundo Deportivo: Арсен Захарян согласовал контракт с «Реалом Сосьедад»
Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян согласовал личный контракт с испанским «Реалом Сосьедад». Об этом стало известно Mundo Deportivo.
На данный момент клубы ведут переговоры между собой. Обсуждается сумма трансфера, сроки оплаты и другие детали. Уточняется, что испанцы готовы заплатить около 12 миллионов евро без учета бонусов. Кроме того, «Динамо» хочет сохранить часть прав на Захаряна.
9 августа появилась информация об интересе к Захаряну амстердамского «Аякса». Уточнялось, что голландцы готовы заплатить за него 10 миллионов евро.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего россиянина в 15 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел пять матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал одну голевую передачу.