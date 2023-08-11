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12:28, 11 августа 2023Спорт

Стало известно о согласовании Захаряном контракта с «Реалом Сосьедад»

Mundo Deportivo: Арсен Захарян согласовал контракт с «Реалом Сосьедад»

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян согласовал личный контракт с испанским «Реалом Сосьедад». Об этом стало известно Mundo Deportivo.

На данный момент клубы ведут переговоры между собой. Обсуждается сумма трансфера, сроки оплаты и другие детали. Уточняется, что испанцы готовы заплатить около 12 миллионов евро без учета бонусов. Кроме того, «Динамо» хочет сохранить часть прав на Захаряна.

9 августа появилась информация об интересе к Захаряну амстердамского «Аякса». Уточнялось, что голландцы готовы заплатить за него 10 миллионов евро.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего россиянина в 15 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел пять матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал одну голевую передачу.

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    Алексей Гусев
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